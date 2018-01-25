Медики не поставили окончательный диагноз осужденному украинцу Балуху – адвокат

Медики не поставили окончательного диагноза по состоянию здоровья осужденному в анексованому Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху, сообщила защитник Балуха Ольга Динзе.

Читайте такжеОккупанты в Крыму приговорили Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии: МИД обещает усилить давление на РФВ комментарии Крым.Реалии она сообщила, что активиста, как и раньше, беспокоят боли в спине и сопутствующие заболевания, однако надлежащей медицинской помощи в условиях СИЗО Балух не получает.

«То лечение, которое было назначено по предыдущему диагнозу, не является эффективным... Пока что мы ждем решения вопроса относительно меры пресечения – рассмотрения жалобы. Обращаться в настоящее время в суд первой инстанции, просить привести к нему медицинского специалиста, мы можем не успеть – пока наши заявления доходят, дела передаются и закрепляются за другим судом», – пояснила адвокат.

Она уточнила, что родные передали в СИЗО лекарства для Балуха.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения, штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн) и взял его под стражу во время заседания.

В ходе рассмотрения дела Балух не раз жаловался на состояние здоровья, в зал суда вызвали «скорую».

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России допустить врачей к украинскому активисту.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.