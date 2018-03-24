В Ивано-Франковске похоронили останки 134 человек, замученных НКВД в 1939-1941 годах (фото)

Массовое захоронение жертв коммунистического режима было обнаружено летом 2017 года.

В Ивано-Франковске похоронили останки 134-х человек, замученных НКВД СССР в 1939-1941 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 24 марта, в мемориальном комплексе «Демьянов Лаз» неподалёку от Ивано-Франковская состоялось перезахоронение останков, которые были помещены в 134 гроба.

Чин погребения совершили митрополит Ивано-Франковский Украинской греко-католической церкви Владимир и митрополит Ивано-Франковский и Галицкий Украинской православной церкви Киевского патриархата Иоасаф с участием нескольких десятков священников.

В церемонии перезахоронения жертв коммунистического режима приняли участие городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, первый заместитель председателя облсовета Василий Гладий, заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Пасичняк, делегации из районов и городов Прикарпатья - всего более 1 тысячи человек.

Похоронили останки жертв НКВД в общей могиле.

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Как сообщил городской голова Марцинкив, это третье по величине захоронение жертв коммунистического режима в Ивано-Франковске.

В память о погибших 23-24 марта в Ивано-Франковске объявлен траур.

Справка УНИАН. 14 августа 2017 работники областного коммунального предприятия «Память» в Ивано-Франковске на территории старого еврейского кладбища обнаружили массовое захоронение. Тела были свалены в три неглубоких траншеи, длиной около 10 метров, и лежали в поперёк траншей в два или три слоя. В захоронении выявлено 134 скелетированных трупа мужчин и женщин, у двух были признаки детских скелетов. Смерть людей наступила как от огнестрельных ранений головы, так и от массивных повреждений головы тупыми твердыми предметами. Большинство узников были привезены из тюрьмы НКВД. На останках жертв сохранились следы одежды и обуви.