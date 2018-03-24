В Харьковской области над военной частью обнаружили беспилотник

БПЛА и его владельцев нашли и передали правоохранительным органам.

В Харьковской области над военной частью обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, БПЛА был обнаружен 23 марта около 22.45.

По информации пресс-службы, беспилотный летательный аппарат, который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией объекта, обнаружил внутренний патруль воинской части.

«Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцев нашли и передали в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил обратилось к гражданам с предостережением от попыток проникновения на территории охраняемых воинских частей.

«Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида дронов - над воинскими частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним», - подчеркнули в пресс-службе командования.