В Одесской области выпал оранжевый снег (фото, видео)

Явление наблюдается в четырех районах области.

На юге Одесской области выпал снег оранжевого оттенка.

Об этом в социальных сетях, а также лично корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы необычного явления.

В частности, о «странном снеге» в Facebook сообщили жители Арцизского, Тарутинского и Килийского районов. В качестве подтверждения люди обнародовали фотографии и видео, на которых запечатлено это явление.

Как сообщил УНИАН житель Измаила, аналогичное явление наблюдается и в данном районе.

«Снег грязновато-рыжего оттенка», - рассказал очевидец.

Местные жители предполагают, что на цвет снега якобы могли повлиять последствия, вызванные случившимся накануне взрывом на химическом заводе в Чехии.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что образцы снега направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для проведения исследований.

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«Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено», - отметил Абрамченко.

По его словам, выводы Одесского лабораторного центра Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей будут известны позже.

«Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу», - пояснил мэр.

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