На химическом заводе в Чехии произошел взрыв, есть жертвы
14:25, 22 марта 2018Мир
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Сообщается, про шестерых погибших.
Иллюстрация REUTERS
На химическом заводе в городе Кралупы-на-Влтаве на север от Праги произошел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек.
Как сообщает BBC, завод принадлежит компании Unipetrol, которая является одной из крупнейших нефтяных компаний-дистрибьюторов и производителей пластмасс в Чехии.
"Мы получили информацию о шести погибших и нескольких других серьезно раненых", - рассказал региональный пресс-секретарь пожарной службы Владимир Кереков чешскому агентству CTK.
Как сообщает издание, причина взрыва пока не известна.
В коротком заявлении, Unipetrol сообщили, что пожар вспыхнул в резервуаре для хранения.Сообщается, что риска для жителей города нет.
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Австрии произошел взрыв на газоперекачувальній станции.
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