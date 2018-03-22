На химическом заводе в Чехии произошел взрыв, есть жертвы

14:25, 22 марта 2018
Мир
271
Иллюстрация REUTERS

Как сообщает BBC, завод принадлежит компании Unipetrol, которая является одной из крупнейших нефтяных компаний-дистрибьюторов и производителей пластмасс в Чехии.

"Мы получили информацию о шести погибших и нескольких других серьезно раненых", - рассказал региональный пресс-секретарь пожарной службы Владимир Кереков чешскому агентству CTK.

Как сообщает издание, причина взрыва пока не известна.

В коротком заявлении, Unipetrol сообщили, что пожар вспыхнул в резервуаре для хранения.Сообщается, что риска для жителей города нет.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Австрии произошел взрыв на газоперекачувальній станции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв#Чехия#взрыв на химзаводе