В Минобороны рассказали, сколько человек пойдет в армию во время весеннего призыва

В то же время в апреле-мае планируется уволить в запас 5,6 тыс. военнослужащих срочной службы.

В апреле-мае на срочную военную службу призыву подлежит более 15 тыс. граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Он рассказал, что с 1 марта вступил в силу п. 1 ст. 5 указа президента Украины от 15 февраля «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году» относительно призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года.

В этой связи представитель Генштаба рассказал, что во исполнение этого указа принято распоряжение Кабинета министров 21 марта 2018 года, которым утверждена численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения призыва в апреле-мае.

Так, по его словам, всего «призыву подлежат 15 тысяч 190 человек».

В частности, в ВСУ будут направлены 8 тыс. 990 человек, в Госслужбу транспорта - тысяча, в Нацгвардию - 4 тыс., в Госпогранслужбу - 1 тыс. 200 человек.

«В общей сложности, объем расходов необходимых для проведения призыва составляет 61,6 млн грн», - сказал Артеменко.

Он сказал, что эти расходы будут осуществляться в пределах бюджетных назначений, установленных в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Государственной службе транспорта и Государственной пограничной службе.

Кроме того, указанные средства «предусмотрено перечислить до 6 апреля 2018 года на счета соответствующих военных комиссариатов Минобороны».

«Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу с 2 апреля и завершат ее 31 мая 2018 года», - отметил Артеменко.

Также он сказал, что призыву на срочную службу (отправке в войска) подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане мужского пола, которым к дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста.

«Одновременно, в апреле-мае 2018 года будут уволены военнослужащие срочной службы, выслужившие установленные сроки военной службы - 5,6 тыс. человек. Увольнение начнется соответствующим приказом министра обороны», - сказал Артеменко.