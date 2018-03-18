"Я не слышал, чтобы она кричала": СМИ узнали показания "фастовского убийцы" и показали его лицо

На лице у этого человека гематома – след от удара, который нанесла Лилия Гордеева, когда пыталась защититься от нападавшего.

Подозреваемый в кровавом убийстве одинокой матери троих детей в Фастове на судебном заседании по избранию меры пресечения рассказал некоторые подробности своего преступления.

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Дело слушали в закрытом для прессы режиме, однако участники процесса неофициально сообщили ТСН некоторые подробности.

В частности, главный подозреваемый рассказал, что напал на жертву со спины, сбил ее с ног, а затем начал наносить удары ножом уже лежащей женщине. "Я не слышал, чтобы она кричала", - заявил Алексей Ермолович.

На лице у этого человека гематома – след от удара, который нанесла Лилия Гордеева, когда пыталась защититься от нападавшего.

ТСН получила из зала суда эксклюзивное фото подозреваемого, ведь на открытой для прессы части заседания – оглашении решения – мужчина прятал свое лицо от камер и ни слова не сказал журналистам.