Прятал лицо от камер: суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Фастове

О подозреваемом Алексее Ермоловиче сейчас известно, что он родился в Казахстане, жил в Киеве, женат, имеет как минимум одного сына, которого суд уже также отправил за решетку на время следствия, как соучастника выполнения преступления.

Районный суд Фастова определился с мерой пресечения для подозреваемого в жестоком убийстве женщины возле ворот детского сада.

Читайте такжеКровавое убийство матери троих детей в Фастове заказали за $12 тысяч

Мужчине присудили два месяца находиться в СИЗО без возможности выйти под залог, передает ТСН.

В преступлении подозревается работник автомойки Алексей Ермолович. По мнению следствия, его наняли за 12 тысяч долларов для убийства совладелицы этого бизнес-объекта другие совладельцы. В осуществлении злого умысла мужчине помогал сын. Подозреваемый в зале суда прятал лицо от камер журналистов и не отвечал ни на один из вопросов представителей СМИ.

О подозреваемом Алексее Ермоловиче сейчас известно, что он родился в Казахстане, жил в Киеве, женат, имеет как минимум одного сына, которого суд уже также отправил за решетку на время следствия, как соучастника выполнения преступления. Также под арестом оказался и сын совладелицы автомойки, который вместе с мамой заказали устранение партнерши по бизнесу.