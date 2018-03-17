В Днепре открыли новый армянский храм - самый большой в Восточной Европе (фото)

Открытия армянской апостольской церкви Святого Григора Лусаворича армянская диаспора Днепропетровской области ждала 15 лет.

В Днепре сегодня открыли новый армянский храм - крупнейший в Восточной Европе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Открытия армянской апостольской церкви Святого Григора Лусаворича армянская диаспора Днепропетровской области ждала 15 лет. Именно тогда началось строительство масштабного храмового комплекса.

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Новая церковь имеет большое количество уникальных барельефов, которые вытачивали на протяжении многих лет.

На церемонию освящения приехал верховный патриарх и католикос всех армян, первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин II.

Кроме представителей различных церквей, на торжественное мероприятие пришли тысячи верующих, меценаты, представители власти города и области.