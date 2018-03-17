Телеканал "UA: Первый" извинился за карту без Крыма в прогнозе погоды

Интернет-пользователи взорвались критикой после прогноза погоды на телеканале.

Карту Украины без Крыма показал в своем эфире украинский общественный телеканал "UA: Первый".

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“16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA: ПЕРВЫЙ в прямом эфире произошла техническая ошибка, вследствие которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым”, - отметил телеканал.

Такую ошибку на канале объяснили наспех сделанной графикой и технической ошибкой.

“Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Потому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки”, - отметили на телеканале.

Команда Общественного вещания попросила прощения у всех зрителей.