На Житомирщине в результате пожара в жилом доме погибло двое людей (фото)

В доме в дальней жилой комнате сотрудники ГСЧС обнаружили тела двух людей, которые лежали на полу без признаков жизни.

На Житомирщине во время пожара в жилом доме погибло двое людей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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16 марта в 21:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в Новоград-Волынском. Спасателям об этом сообщили правоохранители.

На момент прибытия дежурного караула пожарных на место происшествия было установлено, что огонь охватил крышу на площади 35 кв.м. К тому же, по словам соседей, стало известно, что внутри могут находиться люди. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, привлек дополнительные силы и средства для бесперебойной подачи воды.

Из-за сильной задымленности попасть в жилые комнаты было невозможно, поэтому спасателям пришлось применить аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

В доме в дальней жилой комнате сотрудники ГСЧС обнаружили тела двух людей, которые лежали на полу без признаков жизни. Спасатели вынесли их на улицу. Ими оказались владелец дома и его сожительница.

Бойцы ГСЧС локализовали возгорание в 21:50 и ликвидировали в 23:20. Огонь успел уничтожить 40 кв.м кровли, повредить две жилые комнаты и веранду.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.