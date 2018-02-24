С начала года на территории Житомирщины возникло уже 248 пожаров (фото)

С целью уменьшения количества пожаров в жилом секторе спасатели ежедневно проводят профилактические беседы с гражданами.

С начала года на территории Житомирщины возникло уже 248 пожаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Наибольшее их количество приходится на жилой сектор. Из-за пренебрежения гражданами элементарных правил пожарной и, в первую очередь, собственной безопасности ( курение в постели, перегрузка или неисправность электросети) возникают пожары, в результате которых огнем уничтожается имущество, а люди теряют здоровье и даже жизнь.

С целью уменьшения количества пожаров в жилом секторе спасатели ежедневно проводят профилактические беседы с гражданами.

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Так, 23 февраля специалисты Службы спасения «101» совместно с представителями местного самоуправления, полиции и средств массовой информации провели информационно-разъяснительную работу с жителями ряда населенных пунктов Попельнянского, Народицкого и Житомирского районов области.

Во время общения с крестьянами спасатели акцентировали внимание на правилах пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления.