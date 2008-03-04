Для тех, кто заработался, у Тимошенко напомнили о выходных

Кабинет министров Украины напоминает, что понедельник, 10 марта, будет выходным днем.

В переданном УНИАН сообщении Департамента коммуникаций власти и общественности Секретариата Кабинета министров Украины отмечается, что «в связи с приближением праздника Международного женского дня 8 марта, который в этом году приходится на субботу, стоит напомнить порядок переноса праздничных или выходных дней».

В частности, кроме 10 марта украинцы будут отдыхать в понедельник 28 апреля (в воскресенье, 27 апреля, - Пасха, в понедельник, 16 июня, (в воскресенье, 15 июня - Троица), в понедельник, 30 июня, (в субботу, 28 июня - День Конституции Украины), а также в понедельник, 25 августа (в воскресенье, 24 августа - День Независимости Украины).

В сообщении также напоминается, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 28 ноября 2007 г. № 1059-р в других случаях годового цикла, когда между праздниками и выходными возникают короткие „промежутки” рабочих дней, принимаются распоряжения правительства, которыми с целью создания благоприятных условий для празднования и рационального использования рабочего времени, рекомендуется переносить рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.