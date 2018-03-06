Отсутствие мяса и молока: журналисты рассказали о том, как столичных детсадах экономят на питании малышей (видео)
Как и почему в столичных детских садах экономят на малышах.
Журналисты программы «Гроши» узнали, что на самом деле и в каком количестве попадает в тарелки детей в детсадах.
Одна из мам рассказывает, что в ее рационе ребенка в детском саду больше двух недель не было мяса, а только яйца, и очень редко - рыба.
При этом ребенок возвращался домой голодным и значительно похудел.
Медсестра с другого детсадика рассказывает, что рацион детей в ее саду оставляет желать лучшего: ведь они уже несколько месяцев питаются в "экономном" режиме. А хлеб для детей покупают сами работники детсадов за собственные средства.
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В управлении эту информацию опровергают и заявляют, что дети питаются нормально и полноценно.
Журналисты же, после долгих споров с руководством детсада и в присутствии полиции все-таки получили данные о питании детишек, которые действительно шокируют.
В последние два месяца малыши потребляли только по 17% от нормы яиц, 66 % нормы молока, мяса съели на 26, а рыбы - на 66 %. В детсаду говорят, что дети в это время ели больше каши, однако это полностью противоречит нормам здорового питания для детей.