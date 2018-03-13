Военные на основном полигоне южной Украины "Широкий лан" утопают в грязи (фото, видео)

Советник президента Юрий Бирюков объяснил такую ситуацию большим количеством снега, который вдруг начал таять и тем, что земля поглощает завезенный ранее щебень.

В грязи по колено украинским военнослужащим на полигоне «Широкий лан» на Николаевщине приходится не только ездить, но и жить.

Как говорится в сюжете программы «Гроши», военные шутят, что здесь у них одновременно и каналы Венеции, и грязевые ванны Мертвого моря.

Палатки на основном полигоне юга Украины полностью затоплены в грязи, а в некоторых вода поднялась до такого уровня, что спать в них невозможно.

В феврале 2016 года бойцы 53-й бригады из-за подобной проблемы колонной ушли с полигона к прокурорам в Николаев. Тогда скандал получил такую огласку, что на полигон прибыл начальник Генштаба Виктор Муженко.

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После того командиры 53-й бригады пошли под суд и уже в марте 2017 года здесь началось грандиозное строительство. Однако прошел год, а проблема осталась.

Советник президента Юрий Бирюков объяснил такую ситуацию большим количеством снега, который вдруг начал таять и тем, что земля поглощает завезенный ранее щебень. По его словам, из запланированных 370 миллионов предоставили не более 10 процентов.

По тендерной информации, фирмы «Винницкая строительная компания» и «Рост» получили на строительство лагеря от Минобороны 213 миллионов гривен и это – отнюдь не 10 процентов от суммы.

Журналисты отмечают, что строительство на полигоне на самом деле ведется, но реальных владельцев фирм-подрядчиков найти невозможно. К тому же, за этими строителями и их управляющими компаниями тянется шлейф из десятков хозяйственных, административных и даже уголовных судебных процессов.

Журналисты предполагают, что такая ситуация может привести к тому, что строительство остановится, а деньги исчезнут. А пока военные продолжают служить «как на курорте», резюмируется в сюжете.