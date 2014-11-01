В Горловке террориста Беса рекламируют с ошибками (фото)

В Горловке на билбордах разместили политическую рекламу "Союза десантников Донбасса", почетным председателем которой является Игорь "Бес" Безлер

Соответствующее фото опубликовало местное издание 06242. "Все налоги остаются в Горловке! ФормируЮм независимый бюджет!" - говорится на щитах. Читайте такжеЖурналистка рассказала, где находится штаб лидера боевиков Безлера Как отмечает издание, такие рекламные материалы размещены в разных районах города.

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