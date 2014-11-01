В Горловке террориста Беса рекламируют с ошибками (фото)
01:45, 01 ноября 2014Общество
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В Горловке на билбордах разместили политическую рекламу "Союза десантников Донбасса", почетным председателем которой является Игорь "Бес" Безлер
В Горловке Беса рекламируют с ошибками
Соответствующее фото опубликовало местное издание 06242.
"Все налоги остаются в Горловке! ФормируЮм независимый бюджет!" - говорится на щитах.
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Как отмечает издание, такие рекламные материалы размещены в разных районах города.
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