В Киеве устроили автопробег к дому Авакова (видео)

Активисты обвиняют главу МВД в провале реформ и коррупции.

В Киеве активисты устроили автопробег к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте такжеГПУ объявила подозрения лицам, которые стреляли в правоохранителей во время ЕвромайданаКак сообщает «Громадське», участники акции выступают против «произвола» представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Верховной Радой.

Также министра обвиняют в провале реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для министерства, приобретении многотысячной недвижимости за рубежом и т.д. Митингующие требуют отставки Авакова.

Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивают лозунги, в которых выдвигают претензии к работе министра.

«Аваков, выходи!» - скандировали участники акции, часть из которых на место привезла и рюкзаки МВД.

Напомним, 6 марта активисты общественной организации «Автомайдан» устроили акцию возле базы полка полиции особого назначения (бывший «Беркут»), во время которой сожгли флаг «Беркута».