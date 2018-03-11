В Киеве устроили автопробег к дому Авакова (видео)

16:03, 11 марта 2018
Общество
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Активисты требуют отставки Авакова / УНИАН

Читайте такжеГПУ объявила подозрения лицам, которые стреляли в правоохранителей во время ЕвромайданаКак сообщает «Громадське», участники акции выступают против «произвола» представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Верховной Радой.

Также министра обвиняют в провале реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для министерства, приобретении многотысячной недвижимости за рубежом и т.д. Митингующие требуют отставки Авакова.

Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивают лозунги, в которых выдвигают претензии к работе министра.

«Аваков, выходи!» - скандировали участники акции, часть из которых на место привезла и рюкзаки МВД.

Напомним, 6 марта  активисты общественной организации «Автомайдан» устроили акцию возле базы полка полиции особого назначения (бывший «Беркут»), во время которой сожгли флаг «Беркута».

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Теги: #Аваков#активисты