«Автомайдан» протестовал против разгона активистов под Радой: возле базы полиции сожгли флаг «Беркута» (фото)

В акции протеста приняли участие более 50 активистов, которые прибыли колонной из нескольких десятков автомобилей.

В Киеве активисты общественной организации «Автомайдан» устроили акцию возле базы полка полиции особого назначения (бывший «Беркут»), во время которой сожгли флаг «Беркута».

Читайте такжеГранаты из палаток под Верховной Радой оказались боевыми – ГенпрокуратураКак заявил корреспонденту УНИАН лидер «Автомайдана» Алексей Гриценко, акцию устроили в знак протеста против непропорционального применения силы во время разгона участников палаточного городка 3 марта 2018 года возле Верховной Рады.

В сожжении флага принимал участие, в частности, народный депутат Владимир Парасюк.

Перед этим активисты бросили возле ворот базы куски курятины, перья и разбили яйца и облили все это красной жидкостью, которая символизировала кровь. (На шевронах «Беркута» и полиции полка спецназначения изображена птица - УНИАН).

Также участники акции облили красной краской ворота базы. При этом на ворота они наклеили несколько плакатов с изображением шевронов «Беркута» и полка полиции особого назначения, между которыми стоит знак равенства.

В целом возле базы находилось более 50 активистов, которые приехали на акцию колонной из нескольких десятков автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 3 марта полиция в рамках расследования нескольких уголовных производств очистила палаточный городок под Верховной Радой.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.