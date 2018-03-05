Поздравить многодетную семью с новосельем 5 марта приехали руководители власти города.

В Житомире появился еще один дом семейного типа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Семья Лукьянчуков воспитывает шестерых мальчиков, трое из которых – дети-сироты. Но супруги надеются, что вскоре смогут взять под опеку еще и девочек. Теперь у них есть для этого все возможности – недавно семья переехала в большой трехэтажный дом», - сказано в сообщении.

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Поздравить многодетную семью с новосельем 5 марта приехали руководители власти города.

По словам начальника службы по делам детей Житомирского городского совета Ольги Библы, в Житомире в 2017 году на приобретение двух домов для многодетных семей и двух квартир для детей-сирот ушло более 5 миллионов гривен государственной субвенции. Еще четверть миллиона депутаты выделили из городского бюджета на ремонт и обустройство детских домов семейного типа.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Житомире открыли дом семейного типа, где проживает многодетная семья Зильяк.