Девушка-инвалид с амнезией каждый день заново переживает развод с мужем (видео)

Женщина помнит, что было до болезни, но факт того, что муж бросил ее, она запомнить не может.

Жительница Казани (РФ) по имени Вероника, страдающая амнезией после сложной операции, каждый день заново переживает развод с мужем Максимом.

Читайте такжеОпубликовано видео, как инвалиду-колясочнику в России приходится подниматься домой экстремальным способомОб этом говорится в сюжете Telegram-канала Mash. Отмечается, что после операции девушка стала инвалидом – у нее отказали руки и ноги, она частично потеряла память.

Девушка помнит, что было до болезни, и думает, что муж на работе. Однако то, что он отказался от заболевшей жены, она запомнить не может.

Отмечается, что в ноябре прошлого года Максим подал на развод. Поначалу он изредка навещал Веронику, а затем и вовсе пропал. Сейчас девушка заново учится ходить и говорить. Мать женщины бросила все силы на лечение дочери.

Напомним, 20 января в Украине вступил в силу закон № 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменили в 44 законах соответственно словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью в результате войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах.