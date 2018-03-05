Девушка-инвалид с амнезией каждый день заново переживает развод с мужем (видео)
Жительница Казани (РФ) по имени Вероника, страдающая амнезией после сложной операции, каждый день заново переживает развод с мужем Максимом.
Читайте такжеОпубликовано видео, как инвалиду-колясочнику в России приходится подниматься домой экстремальным способомОб этом говорится в сюжете Telegram-канала Mash. Отмечается, что после операции девушка стала инвалидом – у нее отказали руки и ноги, она частично потеряла память.
Девушка помнит, что было до болезни, и думает, что муж на работе. Однако то, что он отказался от заболевшей жены, она запомнить не может.
Отмечается, что в ноябре прошлого года Максим подал на развод. Поначалу он изредка навещал Веронику, а затем и вовсе пропал. Сейчас девушка заново учится ходить и говорить. Мать женщины бросила все силы на лечение дочери.
Напомним, 20 января в Украине вступил в силу закон № 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменили в 44 законах соответственно словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью в результате войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах.