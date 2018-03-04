Во время штурма палаточного городка под Радой пострадали три журналиста

Против журналиста «Радио Свобода» применили газовый баллончик – ему диагностировали химический ожог.

Во время штурма палаточного городка под Верховной Радой 3 марта пострадали по меньшей мере три журналиста, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В заявлении, обнародованном на сайте Союза, сообщается, что на месте происшествия пострадали представители «Радио Свобода», «Громадського ТБ» и издания «Инсайдер».

"В частности, против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко применен газовый баллончик, журналиста "ГромадськеТБ" Богдана Кутепова ударили ногой. А репортера издания "Инсайдер" Красинского грубо выталкивают щитами с места происшествия", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Отмечается, что каждый работник СМИ представлялся, имел журналистское удостоверение и был вооружен только профессиональным репортерским оборудованием.

В Союзе сообщают, что журналисту «Радио Свобода» Сергею Нужненко, против которого был использован газовый баллончик, уже диагностировали химический ожог.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что Нужненко подал заявление в полицию.

«Заявление зарегистрировано, будет назначена служебная проверка, материалы направлены в прокуратуру города. Еще мы проверяем соцсети относительно действий полиции в отношении еще двух журналистов», — отметил Крищенко.

В то же время, в столичной прокуратуре сообщили, что зарегистрировали уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий возле Верховной Рады Украины, а также по факту «возможного умышленного препятствования» сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста «Радио Свобода».

Напомним, 3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 111 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции- начальника полиции Киева Андрей Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.