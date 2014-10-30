Налоговая милиция «взялась» за кировоградских производителей нелегальной водки

Об этом сообщают "Экономические известия" со ссылкой на пресс-службу Первого заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Владимира Хоменко.

В ходе обыска была выявлено и изъято 11 400 бутылок незаконно произведенной ликеро-водочной продукции, а также 328 000 грн. наличных средств, полученных от ее реализации. Была изъята водка «Пшеничная», «Кристальная», «Украинская супер» и «Александрия» производства ООО «Александрия-БЛИГ» (Кировоградская обл. г. Александрия), а также водка «Пшеничная» производства ООО «ДА-ЛВ» (г.Донецк).

Претензии к ООО «Александрия-БЛИГ» со стороны налоговой милиции возникали и ранее. С начала года, в различных регионах Украины из незаконного оборота было изъято 93 000 бутылок ликеро-водочной продукции ООО «Александрия-БЛИГ» на сумму 2,9 млн. грн. Кроме того, в рамках уже начатых криминальных производств и по результатам проведенных проверок компании было доначислено 3,3 млн. грн. неуплаченных налогов.

Следственные действия продолжаются.