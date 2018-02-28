Отремонтированную на днях тепломагистраль в Харькове снова прорвало

В тепловых сетях заверили, что домов, в которых не удалось восстановить отопление, немного.

В Харькове авария произошла на тепломагистрали, которую починили только в этот понедельник.

Очередная авария всего лишь за несколько сотен метров от места, которое починили в понедельник, говорится в сюжете ТСН.

Произошел порыв около двух часов ночи. В нескольких десятках домов почти сразу батареи стали холодными и исчезла горячая вода. Люди снова были вынуждены включать обогреватели. Но в теплосетях говорят - катастрофы нет, вроде бы сразу же район переключили на резервную линию, поэтому тепло в домах есть.

Читайте такжеВ Харькове восстановили отопление домов после аварии на теплосетях"Там работают люди. В два часа там произошел порыв. Переподсоединили на резервную линию, дома не отключали. Немножко во время переподсоединения снизилась температура, но на утро уже все восстановили", - говорит пресс-секретарь КП "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйко.

Но ТСН прошлась по этому району и посетила несколько квартир. Люди говорят - тепла нет, или же в последнее время батареи то теплые, то холодные. Есть даже дома, в которых отопления нет уже пятый день - с самого первого порыва. А произошло это в минувшую субботу. Следовательно - дома промерзли окончательно.

В тепловых сетях заверили, что таких домов, в которых не удалось восстановить отопление, немного. И в холоде люди живут не из-за аварии. Обещают в ближайшее время все окончательно починить.

Как сообщал УНИАН, авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Из-за четырех порывов без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах города.