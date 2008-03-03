”Что препятствует эффективной работе ОАО “Укрнафта”?” Пресс-конференция в УНИАН

Сегодня, 3 марта в 14-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Что препятствует эффективной работе ОАО “Укрнафта”? Актуальные вопросы дальнейшего развития компании”. Участники: секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, народный депутат Украины Игорь Палица, первый заместитель председателя правления по финансово-экономическим вопросам ОАО “Укрнафта” Владимир Пустоваров (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.