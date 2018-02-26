Луценко про возвращение экс-нардепа Шепелева в Украину: «ему кто-то что-то пообещал»

По словам генпрокурора, У следствия есть копии документов, которые доказывают сотрудничество Шепелева с российскими спецслужбами.

Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев вернулся в Украину несмотря на уголовное преследование, поскольку получил от кого-то обещание относительно своего непривлечения к ответственности.

Читайте такжеВоенная прокуратура открыла дело из-за "сломанной челюсти" ШепелеваТакое мнение в интервью изданию «Левый Берег» высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Глава ГПУ напомнил, что Шепелев находится в трех судебных процессах заочно по 115-й статье (умышленное убийство). Кроме того, на стадии ознакомления с материалами находится так называемое экономическое дело – о хищениях в «Родовидбанке». Как рассказал Луценко, Шепелев скрывался от украинских правоохранителей в Венгрии и РФ.

«Он был объявлен в розыск. Россия, как вы понимаете, нам его не отдавала. Но и там против него возбудили уголовное дело за действия, совершенные уже после его приезда в РФ. Также у нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как "гражданин ДНР". Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110 – измена Родине», - отметил Луценко.

Генпрокурор подтвердил, что правоохранители обнаружили господина Шепелева с достаточно серьезными следами побоев. По данному факту открыто уголовное дело.

Комментируя неожиданное возвращение Шепелева в Украину, Луценко выразил мнение, что в России его также собирались задержать в ближайшее время.

«Моя версия, но только версия, – что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину?.. Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там будто что-то изменится. По крайней мере в его показаниях постоянно звучит: «Меня преследовали «оранжевые», затем преследовали «синие», - отметил генпрокурор.

По его словам, похищение и избиение Шепелева – факт, и правоохранители устанавливают причастных к этому преступлению.

Как сообщал УНИАН, экс-нардеп от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев был задержан 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР". Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию о представителях власти, в частности - о президенте Петре Порошенко и лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко.