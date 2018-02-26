В Одессе из-за морозов и снега отменяют занятия в школах и садиках

В детсадах будут работать только дежурные группы для тех детей, родители которых не смогут оставить детей дома.

Завтра, 27 февраля, в связи с ожидаемым снегопадом и морозом, занятия в одесских школах и детсадах будут отменены.

Такое решение сегодня приняла комиссия по технико-экологической безопасности Одесского горсовета, передает 048.ua.

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В детсадах будут работать только дежурные группы для тех детей, родители которых не смогут оставить детей дома.

Как сообщалось, в течение ближайших дней в Украине ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер.