В Одессе из-за морозов и снега отменяют занятия в школах и садиках
12:22, 26 февраля 2018Общество
1517
В детсадах будут работать только дежурные группы для тех детей, родители которых не смогут оставить детей дома.
Иллюстрация / REUTERS
Завтра, 27 февраля, в связи с ожидаемым снегопадом и морозом, занятия в одесских школах и детсадах будут отменены.
Такое решение сегодня приняла комиссия по технико-экологической безопасности Одесского горсовета, передает 048.ua.
Читайте такжеПогода на неделю: в Украине сохранятся сильные морозы, небольшое потепление ожидается только на выходных (карта)
В детсадах будут работать только дежурные группы для тех детей, родители которых не смогут оставить детей дома.
Как сообщалось, в течение ближайших дней в Украине ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter