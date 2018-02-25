На Житомирщине в ближайшие дни ожидается сильное похолодание

12:49, 25 февраля 2018
Общество
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УНИАН

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, из-за вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы ожидается снижение ночной (минимальной) температуры 25 февраля до 14-19° мороза.

Так, в частности, сегодня в Житомирской области ночью 17-22° мороза, а ночью 26-27 февраля - до 25° мороза.

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Теги: #Житомирщина#Житомирская область