На Житомирщине в ближайшие дни ожидается сильное похолодание
12:49, 25 февраля 2018
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Сегодня на Житомирщине ночью будет 17-22° мороза, а ночью 26-27 февраля - до 25° мороза.
На Житомирщине в ближайшие дни ожидается сильное похолодание / фото УНИАН
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают украинцев о сильном похолодании на большинстве территории Украины в ближайшие дни, в том числе и на Житомирщине.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, из-за вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы ожидается снижение ночной (минимальной) температуры 25 февраля до 14-19° мороза.
Так, в частности, сегодня в Житомирской области ночью 17-22° мороза, а ночью 26-27 февраля - до 25° мороза.
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