На российском ток-шоу выгнали украинского политолога, который высказался о гибели экс-регионалки Бережной (видео)

Во время выпуска ток-шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" новый ведущий Дмитрий Борисов выгнал из студии украинского политолога Дмитрия Суворова.

В эфире начали обсуждать гибель бывшего депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной, передает ТСН.

"Моторола, Гиви, Бережная, Калашников, Чечетов, и так далее... просто Бог забирает людей, которые желают зла Украине", - подчеркнул Суворов.

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В ответ еще одна бывшая регионалка Елена Бондаренко назвала политолога "говноедом". Телеведущий Андрей Караулов, который также был гостем передачи, начал говорить, что РФ – "религиозная страна", и там высказываний вроде "собаке - собачья смерть" не звучит.

После этого в студии возникла словесная перепалка, а Борисов попросил Суворова уйти.

"Я вынужден вас попросить покинуть нашу студию, потому что после таких слов... Я не могу, это неуважение", - сказал он.

Ранее шоу вел Андрей Малахов и в нем обычно не обсуждались темы политики. После его ухода ведущим стал Дмитрий Борисов - ведущий "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал УНИАН, 5 августа экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная погибла в Хорватии. Машина, в которой она находилась, ночью сорвалась с серпантина. Водитель и Бережная погибли на месте, а 8-летняя дочь экс-нардепа получила травмы.

10 августа в Киеве похоронили экс-нардепа от Партии регионов.