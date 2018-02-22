Защита от посягательств застройщиков: легендарная киевская Замковая гора получила статус парка

Статус парка получил участок между улицей Воздвиженской, переулком Ладо Коцховели, Фроловским переулком и Андреевским спуском.

Киевсовет предоставил статус парка земельном участке площадью 9,8 га, расположена в исторической местности – на Замковой горе в Подольском районе столицы. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект поддержали 82 из 88 депутатов Киевсовета.

Читайте такжеКиевские острова Труханов и Муромец превратят в рекреационные зоныКак заявил докладчик, депутат Сергей Гусовский, Замковая гора считается именно той территорией, где было основано Кием городище. «В настоящее время эта территория имеет разные статусы, но ни один из них не является «забором» и защитой от посягательств застройщиков», - сказал он и добавил, что статус парка поможет в сохранении исторической территории.

Статус парка получил участок между улицей Воздвиженской, переулком Ладо Коцховели, Фроловским переулком и Андреевским спуском. Киевсовет внес изменения в Программу развития зеленых насаждений в центральной части города.

Также депутаты предоставили статус сквера участку ориентировочной площадью 0,46 га, расположенному на улице Лукьяновской в Шевченковском районе (точный адрес не указывается, но новый сквер расположен между улицами Лукьяновской и Соляной).

Как сообщал УНИАН, ранее киевский чиновник пообещал после 1 марта освободить от МАФов Андреевский спуск.