Андреевский спуск освободят от МАФов - чиновник (фотогалерея)

Часть Андреевского спуска в Киеве будет освобождена от МАФов, сообщил глава КП "Киевблагоустройство". Владельцы имеют возможность по согласованию с балансодержателем переместить свои торговые места на Аллею художников.

Владельцам киосков, которые расположены на пересечении ул. Владимирской и Десятинной, дали месяц на освобождение этой территории. После 1 марта МАФы, которые останутся на этом месте, будут демонтированы. Об этом сообщил руководитель КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

"Сообщаю, что владельцам временных сооружений «МАФового городка», который возник в начале Андреевского спуска (смотри фото с пересечения ул. Десятинной и Владимирской) предложено оформить договорные отношения с балансодержателем и переместить свои торговые места на Аллею художников. Это – компромиссное предложение столичной власти на фоне факта самовольной установки упомянутых ТС, то есть, без каких-либо разрешительных документов. Срок переселения – до 1 марта. За месяц те ТС, которые останутся в указанном «треугольнике», КП «Киевблагоустройство» демонтирует. Добавлю, что этому решению и проверкам наличия разрешений предшествовали жалобы от родителей расположенной рядом школы. Жалобы сводятся к тому, что этот рынок антикварных вещей не является тем «музеем», в котором подростки после школы должны проходить свое воспитание. Так или иначе, но захваченная торговцами и превращенная в «шанхай» историческая часть столицы будет высвобождена и убрана", - написал Андреев в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года на Андреевском спуске открыли скандальный "Театр на Подоле".