В Житомире презентовали бота "Госслужащий Тарас", который поможет заполнить декларации

«Госслужащий Тарас» работает по определенным юридическим алгоритмам в форме заготовленных ответов на самые распространенные вопросы.

21 февраля в Житомире презентовали инновационный инструмент для декларантов - чат-бот «Госслужащий Тарас», который помогает государственным служащим правильно заполнить е-декларацию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"В Украине насчитывается более 1 миллиона человек, которые ежегодно должны подавать электронные декларации. Среди них: государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, депутаты разных уровней, работники полиции, кандидаты на государственную службу, службу в органах местного самоуправления и много других категорий лиц, которые подпадают под электронное декларирование", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия председатель правления ГО «Антикоррупционный штаб» Галина Янченко и автор юридического алгоритма для чат-бота Антон Марчук продемонстрировали, как работает чат-бот «Госслужащий Тарас», рассказали о наиболее типичных ошибках, которые допускают декларанты во время заполнения деклараций.

Чат-бот носит рекомендательный характер. Инструмент построен на законодательной базе, которая существует на сегодняшний момент. Эксперты говорят, что чат-бот «Госслужащий Тарас» работает по определенным юридическим алгоритмом в форме заготовленных ответов на самые распространенные вопросы.

«Чат-бот «Госслужащий Тарас» предоставит пошаговую инструкцию по заполнению е-декларации, отправлять напоминания о сроках подачи деклараций, пути получения и уточнения информации, необходимой для заполнения документа. Он поможет государственным служащим своевременно и правильно заполнить декларации»,- сказала Янченко.

Как прозвучало на презентации, наиболее типичными ошибками в декларациях является неуказание объектов недвижимости, где фактически проживает субъект декларирования; декларирование предметов быта, например телевизоров или холодильников, стоимостью ниже установленного порога, и тому подобное.