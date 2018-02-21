В Житомире объявили архитектурный конкурс на лучший дизайн внутреннего пространства старинной водонапорной башни

К участию в конкурсе допустят сертифицированных архитекторов, авторские коллективы, а также архитектурные бюро, имеющие соответствующий профессиональный опыт.

В Житомире объявили архитектурный конкурс на лучший дизайн внутреннего пространства исторического строения - водонапорной башни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, соответствующее решение было принято 21 февраля во время заседания исполнительного комитета.

Для этого в городе проведут закрытый всеукраинский архитектурный блиц-конкурс .

После воплощения этот проект станет образцом и будет использоваться в качестве модели для других городов Украины.

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К участию в конкурсе допустят сертифицированных архитекторов, авторские коллективы, а также архитектурные бюро, имеющие соответствующий профессиональный опыт.

После предварительной экспертизы и отбора конкурсных проектов в городе проведут он-лайн голосования среди житомирян.

Справка УНИАН. Здание Водонапорной башни в Житомире (вул. Пушкинская, 24) — уникальная историческая постройка, возведенная в 1898 году. Использовалась как регулятор давления воды и пожарная смотровая башня - каланча. Башня имеет статус памятника архитектуры местного значения. Официальное открытие 31-метровой башни по проекту житомирян Арнольда Карловича Енша и Мечислава Либровича состоялось 27 декабря 1898 года, а свою работу башня начала с 9 января 1899 года. Постройка выполнена в стиле модерн, а ее фасад украшают четыре оригинальные кованые элемента.