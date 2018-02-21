Москаль рассказал, кто пытался поджечь офис общества венгерской культуры в Закарпатье

Москаль назвал фамилии злоумышленников, даты их рождения и рассказал, как они попали в Украину.

Попытку поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Читайте такжеНа Закарпатье нет ни одной дозы вакцины против кори, просьбы о поставках Минздрав игнорирует - МоскальОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Геннадия Москаля.

Как говорится в сообщении, лица, которые пытались поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» (ОВКЗ) в ночь на 4 февраля, установлены правоохранительными органами.

«Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski), 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak), 24.01.1993 г.р., житель г. Быдгощ. Оба - граждане Польши, последователи праворадикальной организации «Фаланга», члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР». Фото поджигателей предоставлены с их страниц в сети «Фейсбук», - заявил Москаль.

По словам председателя ОГА, установлено, как иностранцы приехали в Закарпатье (через ООО «Ужгород» на словацко-украинской границе), где поселились, какими телефонами пользовались для координации действий.

«Иностранцы совершили две попытки поджога. Первая - в 1.00 ночи 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 4.08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед этим на одной из АЗС бензин в пластиковой таре», - добавил Москаль.

Он также уточнил, что утром того же дня рейсовым автобусом иностранцы выехали за пределы Украины через пункт пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе.

«У нас есть фамилии поджигателей, даты их рождения, номера паспортов и другие персональные данные. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены», - отметил Москаль.

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Закарпатской области данную информацию пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, о попытке поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«Правоохранительные органы установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» (ОВКЗ) вблизи Генерального консульства Венгрии в Ужгороде», - сказал он.

По словам Москаля, преступники являются иностранцами, это двое молодых людей из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза.