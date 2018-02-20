Отстраненная от должности ректора медуниверситета Амосова готовит заявление в НАБУ

По словам Амосовой, срыв тестирования был создан искусственно, а университет не мог перечислять Центру тестирования при МОЗ средства вне тендера.

Отстраненная от должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова заявила, что потеряла пост "за отказ совершить противоправные действия" по требованию заместителя Минздрава. Ее адвокат Валентин Гвоздий также сообщил, что они готовят заявление в НАБУ.

Как передает Громадське, об этом она заявила на пресс-конференции 20 февраля. "Я осознаю серьезность моего заявления. Меня отстранили за отказ принудительно со стороны заместителя министра Александра Линчевского совершить противоправные действия, а именно - без тендеров закупить для университета лицензионное тестирование", - заявила Амосова.

Читайте такжеАмосовa отстранена от должности ректора Национального медуниверситета - МинздравПо словам Амосовой, срыв тестирования был создан искусственно, а университет не мог перечислять "Минздравовской структуре" (Центра тестирования при МОЗ - ред.) средства вне тендера. "Я имею опыт борьбы против МОЗовской системы лицензионного тестирования, которая действует для медицинских ВУЗов Украины уже на протяжении многих лет", - утверждает она.

"Мы не могли в законный способ заказать услуги Центра, ведь смета университета на тот момент еще не была утверждена, а ценовое предложение составляло почти 1,4 миллиона гривень. Закупки на такую сумму согласно действующему законодательству должны проходить обязательную процедуру тендера с участием нескольких участников", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский сообщил, что Амосову отстранили от должности. Он пояснил, что решение принято в связи с тем, что ректор учебного заведения не смогла обеспечить сдачу экзамена студентами, которые учатся на стоматологов. Отстранена также директор Центра тестирования Ирина Булах.

На вопрос журналистов, не связано ли отстранение Амосовой с делом о самоубийстве студентки, Линчевский подчеркнул: «Амосова и Булах отстранены за срыв лицензионного интегрированного экзамена «Крок» в Национальном медуниверситете. Это является причиной отстранения».

Ранее в Киеве было открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая училась в НМУ. По данным СМИ, к суициду девушку могли подтолкнуть трудности во время обучения и недоразумения с руководством вуза. На время расследования производства руководство вуза отстранило от выполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину.