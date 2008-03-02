Черниговские умельцы подделывали «китайские» детские игрушки

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью УМВД в Черниговской области выявили в Чернигове подпольный цех по производству детских игрушек.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в области, в кустарных условиях, используя приспособленные станки, изготовлялись мягкие детские игрушки. Продукция не отвечала установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям производства. «Изюминкой» мягких игрушек был лейбл о происхождении товара - Made in China, хотя реально продукция была 100% украинской. В подпольном цеху работали 6 наемных рабочих, которые не были оформлены в установленном законом порядке.

Оперативники в ходе осмотра помещения выявили и изъяли 4 швейных станка, 2 деревообрабатывающих станка, 1 станок для измельчения поролона, сырье для изготовления мягких игрушек (поролон, синтепон, ткани, деревянные заготовки) и готовую продукцию - всего на сумму около 40 тыс. грн.