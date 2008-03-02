Курортный сезон под угрозой: на Черном море обнаружили еще одно масляное пятно

На Черноморском побережье Херсонской области выявлено масляное пятно размером в несколько десятков километров.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в областном управлении МЧС, в районе от Черноморского заповедника до села Большевик местными жителями обнаружено масляное пятно (возможно, мазут или дизтопливо) в непосредственной близости от самого берега.

На место загрязнения выехала группа специалистов МЧС и представители областной государственной администрации, которые изучают ситуацию. По предварительной информации, на берегу уже образовалась нефтяная пленка до 3 см по всей протяженности загрязнения. Точные размеры пятна установить пока не удалось в связи с погодными условиями: на море шторм.

Руководство облМЧС в течение сегодняшнего дня намерено закупить до пяти тысяч специальных мешков, в которые работники МЧС и добровольцы из близлежащих населенных пунктов будут собирать загрязненный прибрежный песок. Образцы загрязнения уже собраны и отправлены на экспертизу для выявления источника и природы загрязнения.

По мнению источника в облМЧС, данное загрязнение связано с прошлогодними авариями судов в Азово-Черноморском бассейне, когда в акватории морей попали тысячи тонн мазута и дизтоплива. Судя по всему, это загрязнение – отголоски той экологической катастрофы, считает собеседник агентства. Нынешнее появление связано с повышением температуры моря.

Источник в облуправлении МЧС не исключает, что в связи с загрязнением курортный сезон в районе такой известной рекреационной зоны, как Железный Порт, будет сорван, и прием отдыхающих в этом районе будет закрыт.