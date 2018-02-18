"Простить я не готова": пострадавшая в ДТП в Харькове дала первое интервью после больницы (видео)

Оксана Евтеева - единственная, у кого в прошлом году резонансная октябрьская авария в Харькове унесла сразу двух близких людей.

Из-за ошибки медиков скорой помощи самая тяжелая пострадавшая в резонансном ДТП в Харькове Оксана Евтеева до сих пор заново учится ходить. У нее не заметили закрытый перелом колена. На ноги поставили лучшие ортопеды.

Как говорится в сюжете ТСН.Тыждень, только на этой неделе ее выписали домой. Восстановление еще займет полгода.

В понедельник, 19 февраля, начнется громкий процесс, который, как прогнозируют адвокаты, будет быстрым. В мае скорее всего прозвучит приговор. Дронову Геннадию и Елене Зайцевой грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Оксана Евтеева просматривает видео с собственной свадьбы каждый день. Кадры, как в счастливом кино: здесь еще живые муж и сестра.

Она единственная, у кого в прошлом году октябрьская авария унесла сразу двух близких людей. Сашу и Диану похоронили без нее. Видео с уличных камер, на котором они еще втроем подходят к переходу, Оксана посмотрела в больнице.

"Когда снесла нас машина, я видела. Я не знаю, как удалось выжить мне. Я думала, мне надо потерпеть две-три недели и придут люди, которых я больше всего люблю. Я до сих пор жду, что они придут. Я до сих пор думаю, что могла сделать, чтобы этого не произошло. Я понимаю, что я невиновна. Но мне кажется, что я могла что-то сделать: не могла идти на перекресток, мы могли попить кофе в каком-то другом месте", - рассказала она.

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В первые дни Оксана сама едва дышала, потому что у нее были разорванные легкие, переломы ребер, руки, ноги, таза. Ей вырезали селезенку. Последствия тяжелой травмы головы, пугают медики, могут проявиться в течение двух лет. После полного выздоровления - ждет еще пластика на лице. А пока все силы уходят на то, чтобы научиться ходить заново.

"Плохо сплю, ноет нога, такая тупая ноющая боль. В 3-4 часа просыпаюсь, переворачиваюсь и дальше не могу заснуть", - поделилась Оксана.

На этой неделе ее выписали домой до весны. Оксана должна разрабатывать ногу в спортзале и много плавать. Снова необходимы большие деньги - лишь одно занятие с инструктором в бассейне стоит полтысячи гривен.

Ей тяжело сесть, встать. "Ко мне приходил психолог, чтобы понять мотивацию. Он тоже задавал вопрос: хочу ли я стать и зачем? Но я даже не была на кладбище своих родных! Я не готова зависеть от других людей", - добавила Евтеева.

На днях ей дали вторую группу инвалидности на год. Оксана только недавно стала на ноги, а все потому, что медики скорой через полтора месяца после ДТП лежащую Оксану выписали домой и рекомендовали отлежаться.

Журналисты нашли ортопеда, который согласился осмотреть девушку дома. Он первый разглядел перелом внутри колена, которого вовремя не заметили.

"Получил ее, как пациентку, через шесть недель после травмы и на первом этапе, к сожалению, не обнаружили перелом. Нога не могла сгибаться и разгибаться. Оторвало кость и, к сожалению, своевременно это не было замечено", - говорит ортопед-травматолог Николай Гримайло.

После осмотра ортопеда девушку срочно приняли в наилучший в Харькове ортопедический центр при университетской клинике. После операции Оксана еле ушла.

"Зайцева ехала ради развлечения, она превышала скорость. А Дронов... очень часто делают водители, когда едут на желтый. Я хочу, чтобы эти люди получили максимальное наказание. Простить я не готова и не думаю, что буду готова через время. Это не то, что стоит прощать, чтобы и другим неповадно было", - отметила пострадавшая в аварии.

И получили ли уроки на самом месте ужаса, где оборваны шесть жизней? От городской власти - никаких действий. Здесь всегда людно, но элементарных металлических столбиков, которые бы отгородили тротуар - нет. Дорогой, откуда неслась Зайцева, в дальнейшем ездят без правил. Прямо во время съемки иномарка проехала на красный сигнал светофора, говорится в сюжете.