На Киевщине в ДТП попало авто с бюллетенями – 3 человека погибли, еще 5 травмированы

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, в результате ДТП погибли три человека.

По данным милиции, сегодня, 27 октября, около 4:30 на 110-м километре автодороги Киев - Харьков водитель автомобиля «Renault Trafic» не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «DAF» и «ВАЗ 2107».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в автомобиле «Renault Trafic» находились представители участковой избирательной комиссии №320140 (с. Вишеньки Бориспольского района Киевской области), которые перевозили бюллетени и избирательную документацию в окружную избирательную комиссию №98, расположенную в городе Яготин.

В результате ДТП водитель, председатель и член участковой избирательной комиссии погибли на месте происшествия. Работник милиции, который сопровождал бюллетени, заместитель председателя и еще один член УИК, а также водитель и пассажир «ВАЗ 2107» с тяжелыми травмами доставлены в центральную районную больницу.

Читайте такжеЦИК обработала более 20% протоколов: лидирует "Народный фронт"Бюллетени, которые были в автомобиле, не повреждены. Секретарь данной УИК выехала на место происшествия за избирательной документацией для передачи ее в ОИК.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства ДТП.