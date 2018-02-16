В Харькове в день проведения матча Лиги чемпионов метрополитен продлит работу на час

В среду, 21 февраля пройдет матч между "Шахтером" и "Ромой".

В Харькове в среду, 21 февраля, в день проведения футбольного матча 1/8 Лиги чемпионов УЕФА между донецким «Шахтером» и римской «Ромой» метрополитен продлит свою работу на один час - до 1:00 четверга, 22 февраля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова. По его сведениям, в городе ожидают много болельщиков.

«У нас большой опыт в проведении футбольных матчей. Мы были признаны одним из лучших городов, которые провели матчи «Евро 2012» по футболу. Разработана дорожная карта, будет продлен режим работы метрополитена, будет полностью отработана система безопасности, логистика передвижения футболистов, судейской бригады и болельщиков. Думаю, что стадион будет полный. Это серьезный матч, и мы будем болеть за нашу украинскую команду», - сказал Терехов.

Справка УНИАН. Матч 1/8 финала Луга чемпионов УЕФА между «Шахтером» и «Ромой» начнется на харьковском стадионе «Металлист» в среду, 21 февраля, в 21:45.

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