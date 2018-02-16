Из-за мероприятий ко Дню Небесной Сотни автобусы в центре Киева изменят маршрут

17:07, 16 февраля 2018
Общество
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Автобусы в центре Киева изменят свой маршрут / фото УНИАН

Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Таким образом движение автобусного маршрута № 24 будет организовано так: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне – Европейская площадь; автобусы маршрута № 114 будут курсировать так: ул. Милославская – стадион им. Валерия Лобановского; железнодорожный вокзал «Центральный» – Софийская площадь.

Схема руху автобусу №114 / фото kpt.kiev.ua
Схема руху автобусу №114 / фото kpt.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, в Киеве ограничат вход на станцию метро "Святошин" через капремонт.

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Теги: #автобусы в Киеве#изменение маршрута автобусов