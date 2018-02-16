Из-за мероприятий ко Дню Небесной Сотни автобусы в центре Киева изменят маршрут

Маршруты будут изменены на период с 22.00 16 февраля по 6.00 22 февраля.

Из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Героев Небесной Сотни автобусы №№24 и 114 изменят маршрут в период с 22.00 16 февраля по 6.00 22 февраля.

Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Таким образом движение автобусного маршрута № 24 будет организовано так: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне – Европейская площадь; автобусы маршрута № 114 будут курсировать так: ул. Милославская – стадион им. Валерия Лобановского; железнодорожный вокзал «Центральный» – Софийская площадь.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ограничат вход на станцию метро "Святошин" через капремонт.