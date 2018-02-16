Из-за мероприятий ко Дню Небесной Сотни автобусы в центре Киева изменят маршрут
17:07, 16 февраля 2018
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Маршруты будут изменены на период с 22.00 16 февраля по 6.00 22 февраля.
Автобусы в центре Киева изменят свой маршрут / фото УНИАН
Из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Героев Небесной Сотни автобусы №№24 и 114 изменят маршрут в период с 22.00 16 февраля по 6.00 22 февраля.
Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».
Таким образом движение автобусного маршрута № 24 будет организовано так: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне – Европейская площадь; автобусы маршрута № 114 будут курсировать так: ул. Милославская – стадион им. Валерия Лобановского; железнодорожный вокзал «Центральный» – Софийская площадь.
Схема руху автобусу №114 / фото kpt.kiev.ua
Схема руху автобусу №114 / фото kpt.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, в Киеве ограничат вход на станцию метро "Святошин" через капремонт.
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