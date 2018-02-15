В Житомире почтили участников боевых действий на территории других государств (фото)

Воины-афганцы вспомнили своих собратьев. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в боевых действиях.

В Житомире около 200 представителей власти и общественности почтили участников боевых действий на территории других государств.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств в центре Житомира состоялось торжественное шествие.

Затем у памятного знака воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» на Новом бульваре прошел митинг с участием представителей областной и городской власти, участников войны в Афганистане, ветеранов АТО, семей погибших.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута, первый заместитель председателя областного совета Сергей Крамаренко и Житомирский городской председатель Сергей Сухомлин.

Воины-афганцы вспомнили своих собратьев. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в боевых действиях и возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам.