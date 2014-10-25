В Новоазовске боевики переоделись в форму украинских добровольческих батальонов

По данным разведки, в день выборов боевики готовят в зоне АТО вооруженные провокациипод видом бойцов батальонов спецназначения МВД.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

"В Новоазовске замечены несколько КамАЗов с опознавательными знаками АТО. На этих автомобилях передвигаются люди, одетые в камуфляжную форму со знаками отличия батальонов "Азов" и "Айдар"", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики в Донецке планируют провокации: на бронетехнике группировок появились метки ВСУ

По информации командира полка Нацгвардии «Азов» Андрея Билецкого, в Новоазовске нет и не может быть украинских бойцов. Андрей Билецкий допускает, что боевики, возможно, готовят вооруженные провокации в соседних населенных пунктах под видом бойцов украинских спецбатальйонов в день выборов, чтобы запугать людей, вызвать панику и сорвать избирательный процесс.

"МВД Украины предупреждает о возможных провокациях и призывает население прилегающих к зоне АТО районов быть бдительными, не поддаваться на провокации и не паниковать", - отметили в министерстве.