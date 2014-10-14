Сегодня боевики могут устроить вооруженные провокации на Луганщине - Тымчук

На подконтрольных "ЛНР" территориях боевики усиленно распускают слухи, что сегодня, в день празднования Покровы Пресвятой Богородицы, украинские войска будут наносить артиллерийские удары по церквям в зоне конфликта.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В связи с чем не исключены вооруженные провокации со стороны российско-террористических войск под видом сил АТО", - отмечает он.

На территориях, подконтрольных "ЛНР", организовывается массовый централизованный сбор металлолома в виде подбитой техники и вооружений, не подлежащих восстановлению. Для этого из числа местных жителей формируются специальные "металлоломные" команды. Данные команды работают в районах, где шли особо ожесточенные бои. На этой почве отмечаются конфликты с российскими военнослужащими, которые стремятся эвакуировать подбитую штатную технику своих подразделений на территорию РФ.