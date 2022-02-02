Проект будет называться "Плюсуй українську" и реализовываться на ключевых площадках группы

Группа 1+1 media анонсирует масштабную инициативу "Плюсуй українську", которая направлена на поддержку украиноязычной блогосферы. В частности, проект стартует уже этой весной и будет состоять из серии телевизионных рубрик, онлайн-активностей и мероприятий, призванных поддержать украиноязычных контентмейкеров из разных сфер и ниш. Кроме этого, в проект будут привлечены телеведущие 1+1 media, у которых есть колоссальный авторитет и любовь аудитории, и на протяжении лет промотируют украинский язык на разных площадках.

В медиагруппе отмечают, что ключевая задача проекта – громко говорить о тех, кто развивает сегмент украинского интернета, кто руководствуется патриотическими мотивами и стремится быть услышанным всей страной.

"Украинская блогосфера развивается очень стремительно и ежедневно в интернет-сегменте появляется все больше инфлюенсеров – лидеров мнений, которые ведут за собой других. Формируется новое медиаполе, в котором зарождается большое количество интересных инициатив, впечатляющих проектов, разносторонних взглядов и мнений. Крайне важно, чтобы это медиаполе говорило на украинском, потому что именно в нем будут расти новые поколения. Поэтому 1+1 media как один из крупнейших медиахолдингов, который с первых дней своего существования взял курс на популяризацию украинского языка, инициирует масштабный кросплатформений проект "Плюсуй українську". Верю, что благодаря огромной аудитории, с которой мы ежедневно взаимодействуем, нам удастся открыть новые имена и запустить в соцсетях и платформах тренд плюсовать украинский язык", - комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

"Плюсуй українську" в разной форме будет реализовываться как на телевизионных площадках холдинга – телеканалах 1+1, 2+2, ТЕТ и ПЛЮСПЛЮС, так и в Digital-сегменте – на информационных ресурсах группы в социальных сетях и на платформах. Приобщиться к инициативе смогут и начинающие контентмейкеры, которые находятся на старте развития собственного бренда, и те, кто уже имеет многотысячную аудиторию. Кроме этого, 1+1 media будет продолжать привлекать к своим проектам украиноязычных инфлюэнсеров в роли экспертов, ведущих бэкстейджей и гостей эфиров.

Обо всех подробностях проекта станет известно позже, а новости, связанные с инициативой, будут публиковаться в соцсетях под тегом #ПлюсуйУкраїнську.