Космический зонд записал звучание магнитного поля Земли (видео)

Звуки колебаний перевели в доступные для человеческого слуха.

Запущенный в 2018 году космический зонд BepiColombo записал показания магнитного поля Земли, который перевели в доступные для человеческого слуха звуки.

Аппарат предназначен для исследования Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, недавно сделал гравитационный маневр пролетая мимо Земли. В середине октября 2020 года зонд пролетит мимо Венеры, а уже в октябре 2021-го приблизится к Меркурию. Космический аппарат должен изучить химическое и физическое строение планеты, ее геологическую структуру и много других показателей, сообщает New Atlas.

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Когда аппарат пролетал мимо Земли, исследователям удалось настроить оборудование таким образом, чтобы оно зафиксировало колебания магнитного поля нашей планеты. После этого они были переведены и сжаты в пять доступных человеческому уху аудиодорожек.

Первая звуковая дорожка получена благодаря акселерометру в момент, когда BepiColombo приближался к Земле на расстояние 256,39-129,488 километра. Другая – когда корабль проходил на высоте 12 689 км. Третья – в момент нахождения зонда в тени планеты. Четвертая дорожка основана на работе магнитометра, проходящий через магнитное поле планеты. Пятая – на тех же показаниях вкупе со звуками реактивного двигателя корабля, которые помогают ему сохранять ориентацию. Больше звуковых дорожек можно послушать на сайте ESA.

Полет BepiColombo осуществлен силами Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Как сообщал ранее УНИАН, астрономы обнаружили, что экзопланета TRAPPIST-1, как и планеты Солнечной Системы, почти не смещены от плоскости вращения центральной звезды.

Таким образом, система звезды TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии всего 40 световых лет от нас, оказалась еще более похожей на Солнечную систему, чем считалось ранее.