Астрономы обнаружили, что орбиты экзопланет в системе Trappist-1 похожи на орбиту Земли

На сегодняшний день астрономы обнаружили более 4000 экзопланет в галактике Млечный путь, и они могут помочь понять, насколько нормальной (или нет) является наша Солнечная система.

Астрономы обнаружили, что экзопланеты TRAPPIST-1, как и планеты Солнечной Системы, почти не смещены от плоскости вращения центральной звезды.

Таким образом, ;система звезды TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии всего 40 световых лет от нас, оказалась еще более похожей на Солнечную систему, чем считалось ранее, пишет НВ.

Это открытие позволит астрономам исследовать динамическую историю системы, что может помочь нам усовершенствовать модели TRAPPIST-1 и уточнить возможность обитания на любой из ее экзопланет.

На сегодняшний день астрономы обнаружили более 4000 экзопланет в галактике Млечный путь, и они могут помочь понять, насколько нормальной (или нет) является наша Солнечная система. Системы с несколькими планетами имеют тенденцию быть менее наклонными - но никто не измерял это ранее в каменистых, похожих на Землю мирах. Это связано с тем, что звездное наклонение измеряется на основе того, что называется эффектом Росситера-Маклафлина, что трудно наблюдать с маленькими слабыми звездами.

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TRAPPIST-1 - красный карлик, а это значит, что он очень маленький и слабый, поэтому эффект Росситера-Маклафлина раньше было невозможно наблюдать. Но телескоп Subaru, расположенный на Гавайях, недавно был оснащен инфракрасным допплером (IRD) - новым инфракрасным спектрографом с достаточно высоким разрешением, чтобы заметить этот эффект.

Измерения показали, что наклон орбит по отношению к плоскости вращения звезды был низким, близким к нулю. При этом в Солнечной системе орбиты всех планет находятся в пределах 7 градусов от плоскости вращения Солнца.

"Несмотря на ограничения данных, наши наблюдения доплеровских транзитов в системе TRAPPIST-1 являются, насколько нам известно, первыми такими наблюдениями для такой маломассивной звезды", - написали авторы работы.

Напомним, 22 февраля 2017 года в штаб-квартире Американского аэрокосмического агентства (NASA) провели пресс-конференцию, в ходе которой ченые объявили об открытии семи планет в системе TRAPPIST-1. Ученые зарегистрировали утечки водорода как минимум у двух внутренних планет системы.

TRAPPIST-1b, ближайшая к звезде планета, слишком горяча даже для облаков серной кислоты, вроде тех, что наблюдаются на Венере. Планеты c и d получают немного больше энергии от своей звезды, чем Венера, и, вероятно, похожи на нее - горячий мир с плотной, непригодной для жизни атмосферой. Впрочем, вероятно, эта атмосфера состоит в основном из кислорода.

Внешние планеты f, g и h могут быть похожи на Венеру или могут быть заморожены, в зависимости от того, сколько воды образовалось на планете во время ее эволюции.

"Все планеты TRAPPIST-1 очень похожи на Землю - у них сплошное ядро, окруженное атмосферой. TRAPPIST-1e - планета, больше всего похожая на Землю в плане массы, радиуса и энергии, получаемой от звезды", - сказал Саймон Гримм, исследователь экзопланет в Бернском университете в Швейцарии. Работая с группой исследователей, Гримм точно смоделировал плотности семи миров.