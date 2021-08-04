Это невероятное зрелище повторяется ежегодно в середине августа.

Ежегодно в конце июля или начале августа земляне могут наблюдать красивое астрономическое явление. На ночном небе невооруженным глазом можно увидеть звездопад Персеиды. УНИАН расскажет, смогут ли насладиться звездопадом украинцы и когда ожидается его пик.

Что такое звездопад Персеиды

"Звездопад" – это условное название события. На самом деле в эту ночь мы сможем наблюдать поток сгорающих метеоритов. Ежегодно примерно в августе наша планета проходит созвездие Персея сквозь хвост кометы Свифта-Туттля. Попадая в атмосферу Земли, обломки кометы сгорают и напоминают падающие звезды.

Когда ожидает пик звездопада

Звездопад продлится примерно с начала месяца до 24 августа. Пик явления ожидается в ночь с 12 на 13 августа – в этот период будут самые яркие вспышки. Больше всего метеоров будет пролетать перед рассветом.

Как наблюдать за звездопадом

Персеиды видны невооруженным глазом, поэтому наблюдать их можно без телескопа. Звездопад будет видно в северном полушарии. Лучше всего явление будет видно за пределами крупных городов или в горах. Увидеть Персеиды можно будет в любом участке неба.

Для наблюдения рекомендуется выехать из освещенных мест и выбрать безоблачную ночь. В эту ночь также можно сделать красивые фотографии. Для этого выбирайте фотоаппарат со штативом и используйте максимальную выдержку.

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Автор: Екатерина Пулатова