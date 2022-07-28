Почему загадывают желание на падающую звезду и как просить, чтобы сбылось - узнайте в материале УНИАН.

Слово "звездопад" означает, что с неба будет падать большое количество метеоров - ярких вспышек, которые похожи на звезды. Звездопад Персеиды 2022 - завораживающее действо, о котором мы рассказывали ранее.

Традиционно в эту ночь принято загадывать желания. Считается, что, если попросить у Вселенной помощи, то задуманное обязательно сбудется. УНИАН расскажет, как правильно это сделать, чтобы получить желаемое и не обратить ситуацию против себя.

Ранее мы говорили о том, когда еще будет звездопад 2022.

Почему загадывают желания на падающую звезду - поверья и традиции

Считается, что во время звездопада у человека есть возможность загадать только самое заветное. Метеоры падают слишком быстро, чтобы долго перебирать в голове весь список. Поэтому вы должны понять, чего хотите больше всего и в момент, когда Вселенная будет готова вас услышать, мысленно озвучить свою искреннюю просьбу.

Как правильно загадывать желания - советы астрологов

Для того, чтобы звезды исполнили ваши мечты, соблюдайте главные правила:

Желательно уехать за город - там лучше видно звездное небо. Постарайтесь внутренне абстрагироваться от бытовых проблем, думайте только о единении с природой и об исполнении желания.

Сядьте лицом к Востоку, так больше шансов, что Вселенная вас услышит.

Как только увидели падающую звезду - быстро загадывайте желания вслух или про себя. Если успеете сделать это, пока виден белый след на небе - желание сбудется.

Визуализируйте загаданное, чтобы закрепить результат.

Как долго будет исполнять желание падающая звезда?

Самая распространенная ошибка - сидеть и ждать, пока задуманное произойдет само по себе или требовать результата на следующий же день. Отпустите ситуацию, верьте в силу Вселенной и постарайтесь не думать об этом.

Загадать желание на падающую звезду можно, но это не означает, что вы теперь избавлены от ответственности. Высшие силы не помогают тем, кто сидит сложа руки. Они благосклонны только к людям, стремящимся к своим целям.

Будьте внимательны: эзотерики не рекомендуют загадывать желания для других людей. Просите у Вселенной помощи только для себя.

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