Немецкая ракета-носитель Spectrum взорвалась вскоре после запуска: полет назвали успешным

В Isar Aerospace заявили, что первый испытательный полет "оправдал все ожидания".

Тестовая беспилотная орбитальная ракета Spectrum, которая была предназначена для создания возможности запуска спутников из Европы, взорвалась примерно через 40 секунд после взлета с норвежского космодрома Андойя в Арктике сегодня, 30 марта, сообщает CBS News.

Отмечается, что Spectrum начала дымиться с обеих сторон, после чего рухнула на Землю с мощным взрывом. В издании напомнили, что Spectrum была разработана немецкой компанией Isar Aerospace, которая назвала этот полет успешным.

"Наш первый испытательный полет оправдал все наши ожидания и прошел с большим успехом. У нас был чистый взлет, 30 секунд полета и даже удалось проверить нашу систему прекращения полета", - заявил в пресс-релизе исполнительный директор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Метцлер.

Видео дня

В издании подчеркнули, что орбитальные ракеты предназначены для вывода таких грузов, как спутники, на орбиту Земли или за ее пределы. Запуск Spectrum стал первым запуском орбитальной ракеты-носителя с европейского континента, за исключением России.

Журналисты добавили, что запуск ракеты неоднократно откладывался из-за погодных условий. Из-за этого в Isar Aerospace преуменьшали ожидания.

"Мы не рассчитываем достичь орбиты в ходе этого испытания. На самом деле, еще ни одной компании не удалось вывести на орбиту свою первую орбитальную ракету-носитель", - сказал Метцлер перед запуском ракеты.

В издании поделились, что двухступенчатая ракета не несла никакой нагрузки во время испытательного полета.

Другие запуски ракет

Ранее компании SpaceX пришлось перенести запуск своей новой ракеты, которая получила название Starship. Запуск Starship хотели осуществить с базы Starbase (Южный Техас) в понедельник, 3 марта.

Кроме того, стало известно, когда полетит частично многоразовая ракета Neutron от Rocket Lab, которая может положить конец космической "монополии" SpaceX. Сообщается, что это произойдет уже в 2025 году.

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