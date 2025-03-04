Предыдущий запуск Starship компания Маска осуществила в январе этого года.

SpaceX пришлось перенести новый запуск своей новой ракеты, которая получила название Starship. Об этом сообщает портал Space.com.

"Отказываемся от сегодняшней попытки испытательного полета. Команда Starship определяет следующую лучшую доступную возможность для полета", - заявила компания Маска.

Запуск Starship хотели осуществить с базы Starbase (Южный Техас) в понедельник, 3 марта. Однако во время подготовки компания Маска столкнулась с проблемами, которые возникли у обоих элементов космической системы - сверхтяжелого ускорителя и верхней ступени.

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Представители SpaceX заявили, что следующая попытка может состояться уже во вторник, 4 марта, однако для подготовки может потребоваться и больше времени.

Напомним, предыдущий запуск Starship компания Маска осуществила в январе этого года. Он оказался частично успешным. Сразу после старта возник пожар, что привело к быстрому разрушению корабля.

Впрочем, SpaceX смогла вернуть на Землю нижнюю часть ракеты-носителя, что можно считать большим успехом для программы.

Starship - справка

Starship является самой большой и мощной ракетой-носителем в мире. Система состоит из двух ступеней - ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.

Они оснащены двигателями Raptor и используют в качестве компонентов топлива жидкий метан (горючее) и жидкий кислород (окислитель).

Сама ракета предназначена для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Напомним, осенью прошлого года Маск сообщил, что SpaceX хочет отправить пять беспилотных кораблей Starship на Марс за два года.

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